Parla la cugina di Alberto di Monaco: "Forse Charlene è incinta"

Charlene di Monaco potrebbe essere di nuovo incinta, a rivelarlo al settimanale Oggi è una fonte interna alla famiglia del Principe Alberto.

Christa Mayrhofer-Dukor - cugina viennese dell'indimenticata Grace Kelly, madre di Alberto di Monaco - ha deciso di parlare con Oggi e ha detto la sua a proposito degli ultimi gossip sulla famiglia reale, in particolare sulla scomparsa di Charlene di Monaco dalla scena pubblica. La signora Dukor rivela di aver passato col cugino Alberto l'intera giornata del 12 ottobre, quando il principe ha ricevuto un premio a Vienna: "Ho chiesto perché non fosse venuta Charlene".

La donna spiega nel dettaglio cosa è successo quel giorno: "Lui cercava di eludere la domanda, faceva vaghi accenni, ma da donna mi fu subito chiaro cosa intendeva dirmi: Charlene era di nuovo incinta e anche questa volta c’erano problemi di salute". "Era l’unica spiegazione per l’assenza della principessa al suo fianco, in un’occasione così importante", sentenzia sicura la Dukor, che ricorda come anche la prima gravidanza mise a dura prova il fisico delle principessa.

La donna dichiara che quel 12 ottobre Alberto riprese subito un jet per Monaco per stare vicino all'amata moglie: "Io non volevo essere impicciona e indiscreta, per questo non ho insistito nel sapere perché Charlene non fosse presente a una serata così importante. Ma diciamolo chiaramente: lei non è mai stata una diva luminosa e aperta come lo era Grace". "Lei non è la persona piacevole che avremmo voluto al fianco di Alberto. Ma Alberto l’accetta perché è sua moglie e la madre dell’erede al trono", aggiunge compassionevole ma pungente la Dukor, sottolineando anche come la principessa stia affrontando un "una fase molto particolare".

La cugina di Grace Kelly, però, non si mostra molto ottimista sul buon esito di questa eventuale gravidanza: "Io non credo che Charlene, dopo la tortura del parto gemellare, sia nella condizione di poter dare alla luce molti altri figli". Secondo la donna, sarebbe questo il motivo per cui il Principe starebbe mantenendo il più stretto riserbo sulla reale situazione della moglie: "Per questo penso che Alberto stia zitto, perché non sa se tutto stia andando bene. So di certo, però, che di recente è molto più attento al benessere della moglie".

Pur ipotizzando l'eventualità della gravidanza, la signora Dukor non può definirsi totalmente sicura di ciò: "Il fatto che non fosse alla cerimonia a Vienna, e neanche in vacanza sullo yacht Arience, quest’estate, non è da solo un segno di una nuova gravidanza problematica". "Lei è una donna difficile: se poi fosse di nuovo incinta con tanti problemi, allora si può facilmente capire che non voglia uscire di casa", chiosa la donna, un po' sferzante e un po' amorevole.

