Il party sobrio di Meghan Markle con pochi invitati: assenti i duchi di Cambridge

Errare è umano, perseverare sarebbe diabolico. Meghan Markle, memore delle critiche ricevute dopo il suo lussuosissimo baby shower new yorkese, ha voluto organizzare per il suo compleanno un party più che sobrio a Frogmore Cottage. Lo ha rivelato una fonte di Fabulous Digital, riportata anche dal The Sun.

La duchessa di Sussex ha compiuto ieri 38 anni, e per festeggiare questo importante traguardo avrebbe chiamato a raccolta solo gli amici più intimi. Non sarebbero stati presenti nemmeno i coniugi George e Amal Clooney, attualmente in villeggiatura sul lago di Como con la famiglia.

Ma i più grandi assenti probabilmente sono stati il principe William e Kate MIddleton, che addirittura non avrebbero ricevuto nessun invito. “ È improbabile che i Cambridge saranno invitati al 38esimo compleanno di Meghan domenica ”, aveva rivelato l’insider giorni fa.

Il mancato invito non sarebbe passato inosservato, così il duca e la duchessa di Cambridge avrebbero deciso di optare per un augurio piuttosto freddo. Sull’account Instagram ufficiale, Kensington Royal, hanno postato una foto che li ritrae in compagnia di Meghan, Harry e Carlo. “ Auguriamo davvero un buon compleanno alla Duchessa di Sussex ”, recita la didascalia. Un gesto particolarmente apprezzato dai follower, rispetto ai soliti commenti social lasciati dai duchi di Sussex sotto i post di altri profili ufficiali. Decisamente molto meno chic. Se la diatriba tra le due famiglie fosse una partita di tennis, diremmo che i Cambridge si sono aggiudicati il match.

La tensione tra le due cognate non è certo un mistero: nel mese di gennaio anche Meghan e Harry non parteciparono ai festeggiamenti per il 37esimo compleanno di Kate. La duchessa di Sussex potrebbe, quindi, semplicemente aver ricambiato il "favore" e optato per una festa intima, in compagnia di suo marito e suo figlio, il piccolo Archie Harrison.

Chissà se le cognate avranno modo di incontrarsi a breve nella residenza estiva dei reali inglesi a Balmore in Scozia. Tra un thè e una passeggiata potrebbe diventare l’occasione giusta per sanare vecchi dissapori.