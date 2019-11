Dopo il passo indietro del principe Andrea, Eugenia e Beatrice rischiano di cadere in disgrazia

Quali ripercussioni avrà lo scandalo che ha coinvolto il principe Andrea sulle sue due figlie, Beatrice ed Eugenia di York? Se lo chiedono in molti, soprattutto i giornali britannici che, dopo l'intervista autodistruttiva rilasciata dal duca di York alla BBC, non accennano a spegnere i riflettori sulla vicenda. Secondo i tabloid del Regno Unito, infatti, le sorelle rischiano di finire in disgrazia. Le principesse, nona e decima nella linea di successione della famiglia reale, potrebbero venire pesantemente penalizzate dalla caduta del principe Andrea.

Il secondogenito della regina Elisabetta II ha ufficializzato, nelle scorse ore, la sua uscita dalla scena pubblica, sperando di smorzare l'attenzione sui suoi legami con Jeffrey Epstain, il finanziere americano accusato di aver abusato di molte donne, anche minorenni, che poi si è ucciso in carcere. Nonostante l’accaduto, la regina non ha tolto il titolo nobiliare al principe Andrea, lasciando immutate le gerarchie all’interno della Royal Family. Sulle figlie del principe Andrea, la principessa Beatrice e la principessa Eugenia, non ricadranno dunque le colpe del padre e continueranno ad avere ruoli ufficiali all'interno della monarchia. " Le Principesse si impegnano in un numero limitato di impegni reali ogni anno, come e quando richiesto, e ciò continuerà ", ha detto un portavoce di Buckingham Palace al Daily Mail. Le loro posizioni non saranno dunque influenzate dalla decisione del duca di York di ritirarsi da una vita lavorativa pubblica. Come riportato sempre dal Daily Mail: " C'è la sensazione che tutti stiano facendo quadrato attorno alle principesse. C'è la sensazione che non debbano essere fatti pagare i peccati del padre a loro due ".

Semmai ben più difficile sarà mantenere lo stile di vita economico che, il ruolo del padre, ha garantito loro nel corso degli anni. Eugenia di York e Beatrice di York dovranno lavorare duramente per permettersi i lussi e gli agi avuti sino ad oggi, oppure dovranno ridimensionare i loro stili di vita. Entrambe lavorano privatamente con stipendi dignitosi, ma questo potrebbe non essere sufficiente. La principessa Eugenie, 29 anni, è direttore associato alla galleria d'arte "Hauser & Wirth" di Mayfair mentre la principessa Beatrice, 31 anni, è vicepresidente di Afiniti, una società di software americana dove si concentra sullo "sviluppo del cliente". La caduta in disgrazia del principe Andrea potrebbe avere un impatto finanziario importante su di loro. E anche sull'imminente matrimonio di Beatrice, che si terrà il prossimo anno e che, forse, dovrà essere ridimensionate.