"Perché non mi hai mai detto che eri omosessuale?" E Luxuria piange in tv

La vita di Vladimir Luxuria potrebbe essere la trama di un romanzo. Appassionante, tragico ma con un lieto fine. Nelle scorse ore l'ex politica e ora opinionista televisiva è stata ospite della trasmissione “Ho qualcosa di dirti” di Enrica Bonaccorti, che va in onda su TV8. Qui ha incontrato sua madre, con la quale ha avuto un confronto sincero ed emotivamente toccante.

Come in ogni rapporto madre/figlia, anche Vladimir Luxuria e sua madre hanno avuto momenti di lontananza e di riavvicinamento ma, soprattutto, anche tra loro c'erano dei non detti in sospeso. Forse la storia di Vladimir ha delle pieghe diverse da quella della maggior parte delle persone e per questo motivo le due hanno spesso avuto difficoltà ad avere un confronto e un chiarimento. Uno dei momenti più intensi del loro confronto è stato quando sua madre, guardandola negli occhi, le ha fatto la domanda che probabilmente teneva celata da decine di anni: “ Perché non mi hai detto, guardandomi negli occhi, che eri omosessuale? Adesso pretendo che tu me lo dica. ”