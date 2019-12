Perché la Principessa Anna ha snobbato Donald Trump?

Tensioni al banchetto per i leader della Nato ospitato a Buckingham Palace: nella bufera dei social network è finita la Principessa Anna.

Come riporta Metro, in molti hanno ritenuto che la Royal Princess sia stata sgridata dalla madre per non aver salutato in maniera adeguata il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. In un video diventato immediatamente virale si vede la Regina Elisabetta II - madre di Anna appunto - rivolgerle la parola dopo aver salutato il presidente e la moglie Melania Trump.

I commentatori reali hanno però spiegato che niente è come sembra: la sovrana si è girata dopo il saluto a Trump, pensando di dover salutare altri ospiti - in molte foto si nota che la Regina è attorniata non solo dai tanti invitati ma anche dai membri senior della Royal Family - e la figlia Anna le ha fatto notare che non c’erano altri ospiti da salutare. Rimanevano solo lei e alcuni membri della famiglia, persone “di casa” a Buckingham Palace, cui non c’era bisogno di rivolgere un saluto formale in quel momento. Tanto più che - gli esperti hanno aggiunto - non c’è nessun dovere da parte della Principessa Anna di accogliere Trump, perché quello è un compito che deve essere espletato dal fratello, il Principe Carlo, ovvero il Principe di Galles, quindi futuro Re e primo nella linea di successione al trono.

In this viral moment, Queen Elizabeth appears to gesture toward her daughter, Princess Anne, to meet President Trump; Princess Anne appears to shrug in response pic.twitter.com/xp2mIlSrbc — Reuters (@Reuters) December 5, 2019

Tuttavia le tensioni non sono mancate tra i leader dei Paesi aderenti al patto Nato. Ci sono state battute considerate degli sfottò tra il presidente Trump, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro canadese Justin Trudeau. Inoltre si sono registrate tensioni nel momento in cui il primo ministro britannico Boris Johnson ha fatto appello all’unità delle nazioni della Nato.

Tra gli invitati al sontuoso banchetto c’erano tutti i leader dell’organizzazione con i loro consorti e compagni. Melania Trump è stata criticata per essersi mostrata troppo amichevole con la duchessa di Cornovaglia Camilla Parker Bowles. Tra i membri della Royal Family è stata presente, oltre ad Anna, Carlo e Camilla, anche Kate Middleton, estremamente affascinante in verde ma senza il Principe William - impegnato fino a ieri in un mini-tour di quattro giorni in Medio Oriente, che l’ha portato in Oman e Kuwait.

