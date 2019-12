Kate Middleton in verde alla cena della Nato

Kate Middleton perfetta anfitriona in quella che è destinata a essere la sua futura casa.

La duchessa di Cambridge, come riporta Hello, ha infatti presenziato al banchetto che la Regina Elisabetta II ha organizzato per i leader dei Paesi che fanno parte del patto Nato e si è mostrata incantevole, non solo nell’accogliere gli ospiti a Buckingham Palace, ma anche nell’aspetto. Kate ha infatti indossato per l’occasione un abito in crepe a collo alto di Emilia Wickstead. Per il trucco la duchessa, che la lasciato i capelli sciolti, ha optato per qualcosa di semplice, lasciando le labbra con il loro colore naturale, un lieve blush sulle guance e un po’ di ombretto grigio sugli occhi. Ha completato l’outfit un iconico fazzoletto Chelsea.

Tutte le donne presenti sono state in ogni caso elegantissime, a partire dall’attuale padrona di casa, la Regina, che è stata fotografata più volte accanto alla first Lady Melania Trump. Tra gli ospiti al banchetto è stato infatti presente il Presidente Donald Trump con la moglie, insieme al leader delle altre nazioni aderenti alla Nato e i loro consorti o compagni, tra cui Emmanuel Macron e Angela Merkel.

Tra i membri senior della Royal Family non sono mancati la Principessa Anna, figlia della sovrana e Royal Princess, il Principe Carlo, che è l’erede al trono, con la moglie e duchessa di Cornovaglia Camilla Parker Bowles. Molte assenze però si sono fatte notare: non hanno presenziato al banchetto il Principe Andrea - che si è preso un periodo di riposo dagli impegni reali, dopo le polemiche di questi mesi, culminate con un’intervista nei giorni scorsi per i suoi presunti rapporti con Jeffrey Epstein. Quest'ultimo è morto suicida in carcere, dove era chiuso prima di affrontare le accuse di sfruttamento della prostituzione minorile e abusi sessuali. Assenti anche Meghan Markle e il Principe Harry, dei quali si sa in questi giorni molto poco, con l’eccezione di alcune supposizioni, perché i duchi di Sussex stanno trascorrendo un periodo sabbatico di sei settimane. Grande assente - soprattutto accanto a Kate - il Principe William: il duca di Cambridge termina infatti oggi un mini-tour in Oman e Kuwait.

