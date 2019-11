"Perché ti metti i like da solo?", Gué Pequeno nel mirino del web

Gué Pequeno sta spopolando in radio grazie alle ultime importanti collaborazioni. Da "Los Angeles" dei The Kolors a "Qualcosa in cui credere" di Marracash, il rapper e produttore musicale si gode l'ennesimo successo, che non lo mette però al riparo da haters e odiatori del web. L'ultimo post social pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, ha suscitato qualche critica di troppo nei suoi confronti.

Gué Pequeno è volato a Miami, negli States, dove abitualmente trascorre alcuni mesi dell'anno. La città della Florida rappresenta per lui una seconda casa. Negli ultimi giorni, sul suo account Instagram, il rapper è apparso con foto e video che lo immortalano sotto il caldo sole di Miami. A far scattare la critica è stata una pratica, compiuta da molti personaggi famosi sui propri account social, che però è stata notata da alcuni follower. " Ma perché ti metti like da solo? ", gli chiede un follower incuriosito. E la risposta di Gué Pequeno non si è fatta attendere: " Ma perché ti metti like da solo? ". Il commento lasciato dal rapper sotto la domanda dell'utente, ha riscosso molto successo tra i suoi fan, ma ne ha scatenati altri che hanno replicato: " Like da solo e di buon augurio ", " Ah va beh, se lo dici tu ".