Il nipote prediletto della regina vende latte per una tv cinese

La pazienza delle regina Elisabetta II è stata messa a dura prova negli ultimi mesi. Ma come si suol dire, al peggio non c'è mai fine. Dopo lo scandalo sessuale che ha travolto il principe Andrea e l'abdicazione improvvisa di Harry e Meghan, ora ci si mette anche il suo primo nipote, Peter Phillips. Il primogenito della principessa Anna ha prestato il suo volto per sponsorizzare un'azienda statale cinese che produce latte. Lo spot, dove il nipote prediletto della regina è protagonista assoluto, è già stato trasmesso sulle televisioni locali ed è già diventato un caso internazionale.

Il 42enne - cresciuto nello Gloucestershire e sposato dal 2008 con la canadese Autumn Kelly - ha prestato il suo volto per girare due spot pubblicitari di trenta secondi ciascuno messi in onda sull'emittente cinese "Dragon Tv". Secondo il tabloid britannico "The Sun", Peter Phillips non avrebbe chiesto l'autorizzazione a Sua Maestà per comparire nella promozione televisiva. Non tanto per il suo ruolo ma per l'uso del nome della famiglia reale. A differenza dei cugini William e Harry, il rampollo di casa Windsor non gode di nessun titolo nobiliare ne tanto meno reale. Questo gli consente di poter lavorare in modo autonomo e guadagnare come meglio crede. Nella pubblicità del latte andata in onda su alcune emittenti televisive cinesi sarebbe, però, stato usato il nome della famiglia reale senza il benestare della regina Elisabetta II. Alla fine dello spot, infatti, in sovraimpressione compare la scritta: " British Royal Family member Peter Phillips ".

Mentre si dice che la pubblicità cinese gli avrebbe fatto guadagnare decine di migliaia di sterline, il popolo britannico si chiede se questo non sia lo stesso destino che toccherà a Harry e Meghan. I figli della principessa Anna, Zara e Peter, ma anche le sorelle Beatrice ed Eugenia di York sono l'esempio vivente di come un membro della famiglia reale possa "cavarsela" anche fuori dai finanziamenti della Corona. I Sussex, in realtà, sembrano più propensi a seguire le orme degli Obama, puntando alla creazione di una loro casa di produzione per commercializzare contenuti video sulle maggiori piattaforme di streaming.