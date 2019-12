Photobombing di Fedez nudo ma la Ferragni fa una gaffe: "Vietato ai minori di 18 in che senso?"

Il naked selfie sembra essere diventata una tradizione natalizia per i Ferragnez, che per il secondo anno di seguito hanno regalato ai loro follower uno scatto bollente. Chiara Ferragni e Fedez si trovano attualmente ospiti in un resort di lusso sulle Dolomiti con tutta la famiglia e non fanno mancare aggiornamenti costanti e avvincenti ai loro follower

Tra ciaspolate sciate in pista e giochi sulla neve, la grande famiglia dei Ferragnez non ha certamente tempo di annoiarsi durante queste feste Natale. La coppia ha scelto una delle strutture ricettive più esclusive delle Dolomiti per un soggiorno "supplied by", ossia offerto in cambio di pubblicità sui social. Una sorta di baratto 2.0 che in epoca social ha fatto la fortuna di moltissimi influencer. L'hotel in cui soggiornano Chiara Ferragni e Fedez, a volerci andare senza essere invitati, ha un costo medio di circa 1000 euro a notte in questo periodo, non certamente un prezzo per tutti.

L'influencer non manca di aggiornare i suoi follower sugli outfit indossati durante la giornata, dalle attività sulla neve alle uscite serali, compresi alcuni retroscena divertenti che scatenano i suoi fan. Sono passate poche ore da quando la coppia si è fotografata nuda all'interno della piscina del centro SPA dell'hotel, una foto che ha destato clamore e creato forti polemiche. Come al solito la coppia non dà peso a quanto di cattivo e offensivo viene scritto sul loro conto e così a stretto giro ha voluto replicare, con uno scatto che viene riproposto da ormai due anni sul profilo di Chiara Ferragni. Lo scorso anno la mamma di Leone lo pubblicò la sera della vigilia di Natale ma quest'anno ha voluto giocare d'anticipo.

Prima di cena l'influencer ha l'abitudine di postare l'outifit scelto per la serata e così si scatta alcune foto davanti allo specchio ma, nello scatto condiviso ieri 23 dicembre, c'è anche Fedez. Il ragazzo non è evidentemente ancora pronto per andare al ristorante, visto che è nudo. Il marito di Chiara Ferragni è posto di spalle, probabilmente nei momenti successivi alla doccia prima di vestirsi. Per pudore (e per non rischiare sanzioni da parte di Instagram), Chiara Ferragni ha voluto coprire il lato B di suo marito con uno sticker che ha però scatenato l'ilarità dei suoi follower.