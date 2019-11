Pippo Baudo: "La Parisi e la Cuccarini facessero pace, sono madri"

A La Repubblica delle Donne si è tornati a parlare velocemente dell’antica rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini approfittando della presenza di Pippo Baudo.

Da tempo, le due ex ballerine discutono a distanza: la Parisi non perde occasione per lanciare frecciatine indirizzate alla collega, mentre la Cuccarini tenta di arginare la polemica ignorando le accuse che, spesso, arrivano dai social. Le ultime dichiarazioni sovraniste dell’attuale conduttrice de La Vita in Diretta scatenarono l’ira furibonda dell’americana, che si scatenò con un tweet davvero velenoso. “ Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto ”, aveva scritto sui social la Parisi che, nonostante viva ad Hong Kong, continua a tenere sotto controllo le vicissitudini dello spettacolo italiano.

“ Mi sono ripromessa di non rispondere più alle sue provocazioni. Ha detto. ‘Per avere la conduzione di un programma sulla Rai non bastano delle dichiarazioni sovraniste. Però di questi tempi aiutano, molto ’. Se fosse vero vorrei capire come faccio a lavorare da 34 anni. Chissà quali endorsement avrò avuto in passato. Faccio troppa fatica a spiegarmi il livore di Heather Parisi ”, aveva replicato la Cuccarini sostenendo che, troppo spesso, le sue dichiarazioni vengono strumentalizzate.