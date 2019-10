Pippo Franco e quel consiglio al figlio Gabriele: "Preoccupati più della tua coscienza"

A conclusione della sua partecipazione a Temptation Island Vip, anche Pippo Franco ha voluto lanciare un messaggio al figlio Gabriele, subissato di critiche per aver deciso di continuare la sua storia con la fidanzata Silvia Tirado (pur con qualche remora).

Il percorso della coppia nel reality show dei sentimenti di Canale 5 è stato caratterizzato da una serie di atteggiamenti della ragazza che hanno fatto dubitare il pubblico sul suo reale sentimento nei confronti di Gabriele. Eppure, alla fine, il figlio del cabarettista ha voluto dare una seconda possibilità alla fidanzata e le critiche nei suoi confronti non sono mancate. A dare man forte al giovane, però, ci ha pensato proprio il padre che, pur dicendosi estraneo a questo genere di televisione, ha lanciato un messaggio al figlio attraverso il suo profilo Instagram.