Pippo Franco: “Gabriele a Temptation Island Vip? È stato un patema d’animo”

“ La tv ormai non mi appartiene più ”, ha spiegato Pippo Franco in una intervista a Radio Cusano Campus, cui ha rivelato di aver comunque seguito Temptation Island Vip per la partecipazione del figlio Gabriele insieme alla fidanzata Silvia Tirado.

Il programma di Canale 5, dunque, ha avuto tra i milioni di telespettatori anche il celebre comico del Bagaglino e la moglie, che non hanno perso nessuno dei passaggi che hanno visto coinvolti il figlio e la sua compagna. “ La partecipazione di Gabriele, mio figlio, a Temptation Island Vip l’ho vissuta con una sorta di patema d’animo: è un mondo impervio, accadono cose incredibili, è il programma delle coppie che scoppiano! – ha commentato Pippo Franco - . Al di là di tutto, conosco Gabriele ed ero sicuro che se la sarebbe cavata anche in questa esperienza”. Rispetto a Silvia, invece, il comico ha preferito non esporsi più di tanto, confidando di averla vista solo “di passaggio quattro al massimo cinque volte ma ci siamo sempre limitati a un ‘ciao’!”.

“ Lei si è fatta vedere per quello che realmente è così come Gabriele che è una persona, come si è visto nel programma, allegra e divertente – ha aggiunto ancora - . In molti infatti mi hanno detto che hanno rivisto me in Gabriele per molti lati caratteriali, anche se io non so fare il twerk. Tutto sommato sono molto contento per come si è fatto conoscere al grande pubblico e anche per come sono andate le cose con Silvia ”.