Platinette confessa a Diaco: "Non credo nelle unioni civili, non lo farei mai"

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato ospite della trasmissione pomeridiana "Io e Te" parlando a tutto tondo di vita privata e spettacolo. Tra aneddoti e ricordi, il giornalista e opinionista ha voluto dire la sua sulle unioni civili. Un tema molto caldo e attuale visto il recente matrimonio di Tiziano Ferro con il suo compagno Victor.

È però la recente unione del presentatore Pierluigi Diaco a dare lo spunto a Platinette per esprimere il suo dissenso sull’argomento: " Tu hai fatto un passo molto importante per la tua vita, unendoti con una persona del tuo sesso, cosa che io non farei mai nella vita. Ma non perché la reputi una cosa sconveniente o poca cosa, ma perché non credo a questo tipo di necessità data dai documenti e da tutto il resto ".