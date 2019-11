Robert De Niro: "Trump è uno sbruffone molto pericoloso"

È uno fra gli attori più rappresentativi di una Hollywood che, oramai, non esiste più da tempo. Robert De Niro è celebre non solo per le sue interpretazioni e per le sue attività umanitarie e filantropiche, ma anche e soprattutto, per le sue invettive verso la politica americana. Infatti non passano inosservate le ultime dichiarazioni nei riguardi del Presidente Donald Trump. Intervistato da Vanity Fair in vista dell’uscita su Netflix di Irishman, il nuovo film di Martin Scorsese, De Niro rivela senza nessun pelo sulla lingua, tutto il dissenso verso un presidente che definisce uno "pericoloso sbruffone".

Per l’occasione il settimanale dedica a Robert De Niro la copertina e una lunga cover story che, sicuramente, farà discutere. "Mi è stato detto che dovevo dare a Trump il beneficio del dubbio, ma è stato peggio di quanto potessi immaginare – esordisce l’attore -. Viviamo in tempi strani e l’imbecille qui in America non aiuta di certo. Io non preferisco neanche chiamarlo Presidente. Se verrà rieletto sarà davvero molto pericoloso. È totalmente amorale, non possiede la bilancia dell’etica".

Durante l’intervista, l’attore paragona l’indole di Trump a quella di un altro newyorkese, tale Bernie Madoff, che De Niro ha interpretato in un altro film di grande successo. "New York è una splendida città che vanta persone di grande spessore culturale, ma Trump e Madoff sono la nostra illusione – afferma –. Un vero cittadino di New York li trova imbarazzanti, rappresentano il lato peggiore della Grande Mela. Sono orribili, solo che Trump ora è diventato anche Presidente – e aggiunge -. E’ diventato così grazie a quello stupido reality show, The Apprentice. Credevo che quel programma avesse potuto avere un peso sulla gente, invece non è stato così. E’ aria fritta e chiunque ha un po’ di buon senso dovrebbe avere un po’ di vergogna".

L’invettiva di Robert De Niro non si ferma di certo qui, dato che ha parole infuocate anche per la gente del Midwest che considera Trump un "un tipo a posto", quando invece: "Lui è un cretino. Non ho mai avuto interesse a incontrarlo. A lui non interessa il bene del nostro Paese. Vuole solo vincere". Anche al Saturday Night Live non ha tenuto a bada il suo odio verso il Presidente e: "Mi spaventa il fatto che Trump ha empatia verso il popolo. Chissà cosa resterà di lui fra due o tre generazioni".

Nel film che è stato presentato al Festival del Cinema di Roma, Robert De Niro interpreta Frank Sheeran, un uomo veramente esistito, che fa il lavoro sporco per il capomafia Russell Bufalino. Il lungometraggio di Scorsese racconta con forza e coraggio una lunga pagina della storia americana recente.