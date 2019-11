Il Presidente Donald Trump contro Meghan Markle. "La sta prendendo troppo sul personale"

Nell’ultimo periodo la famiglia reale è bersagliata su più fronti e, in questa pioggia di polemiche infinite, si inseriscono anche quelle del Presidente Donald Trump. Il Tycoon che è tutt’ora impegnato con una difficile campagna elettorale in vista delle elezioni del 2020, viene intervisto in un programma radiofonico che si interessa di temi politici, tale LBC, e incalzato dal giornalista, rivela il suo punto di vista su quanto sta accadendo alla royal family.

Anche se non sembra, pare che il Presidente Trump è aggiornato su tutto quello che sta accadendo fra le mura di Palazzo e non nasconde la sua avversione su Megan Markle. Il giornalista Nigel Farange, nell’intervistare il Presidente degli Stati Uniti, oltre a parlare di politica e sondaggi, chiede dettagli su tutto quello che sta accadendo in Inghilterra. "Mi sono informato sulla questione, ho seguito le sue interviste ma non vedo nulla di tragico in tutto ciò che sta accadendo – afferma Donald Trump -. Ho come l’impressione che Meghan Markle sta affrontando la situazione nel modo sbagliato. Sta prendendo tutto sul personale, come se tutti avessero qualcosa da ridire su di lei. Bisognerebbe agire in maniera diversa. Questo atteggiamento non la porterà da nessuna parte – e poi aggiunge -. Ne prendo atto però che ha un bel caratterino".

Sono ben precise le rivelazioni del Presidente Trump, come tutte quelle che è solito pronunciare nelle sue "arringhe" televisive e non. Si incastrano alla perfezione in tutti quei rumor e pettegolezzi che da settimane stanno affollando le pagine dei giornali. Come da quel “Voglio solo essere me stessa” che la Markle ha rivelato a gran voce in una sua recente intervista, e come il lavoro di mediatrice da parte di Kate Middleton che cerca di fare da paciere fra i rampolli dei Windsor e, soprattutto, le dichiarazioni si intersecano con l’accusa e la denuncia di Harry alla stampa inglese. Di certo queste argute osservazioni da parte del Tycoon, verso i membri della casa reale, non sono di certo le prime. Nel 2012 ad esempio, in tweet, il presidente prese di mira la stessa Kate Middleton, quando la neo duchessa di Cambridge fu fotografata in abiti succinti in una vacanza al mare insieme al marito. Quelle dichiarazioni si sono perse nell’etere, ma quelle che sono state rivolte a Meghan restano e sono anche piuttosto pungenti. Ma, si sa, che Donald Trump ha un carattere decisamente fuori dagli schemi. Anzi, ci si aspettava qualcosa di più.