Il Principe Carlo distrutto per gli incendi in Australia

Il Principe Carlo ha diffuso un video emozionante in relazione agli incendi che stanno devastando l’Australia, una delle nazioni in cui la Regina Elisabetta II è sovrana.

Secondo quanto riporta il Telegraph, il futuro Re ha girato un filmato nella sua residenza scozzese di Birkhall per esprimere la propria vicinanza al popolo australiano e lo ha fatto anche a nome della moglie, la duchessa di Cornovaglia Camilla Parker Bowles. “ Temo - ha esordito il Principe di Galles - che questo sia un modo irrimediabilmente inadeguato di cercare di inviare un messaggio a tutti voi. Sia io che mia moglie vi pensiamo tanto in un momento così incredibilmente difficile e in circostanze così impossibili e terrificanti. Entrambi siamo stati disperati nelle ultime settimane, osservando questo orrore spaventoso che si sta svolgendo in Australia, e assistendo a tutto quello che state facendo per uscirne ”.

Carlo e Camilla hanno visitato l’Australia l’ultima volta nel 2018, ma il problema ambientale è qualcosa che da sempre esiste capillarmente nell’agenda del Principe - era impossibile che lui trascurasse quindi gli incendi australiani, che sono tanto più gravi a causa delle alte temperature di stagione.

“ Quelli tra voi che hanno tragicamente perduto le vostre proprietà - ha proseguito Carlo - le vostre case, tutto… per me, per entrambi, è impossibile da credere. E so quante case sono andate in fiamme. Soprattutto volevamo dire quanto abbiamo pensato a tutti quei vigili del fuoco, straordinari, coraggiosi e determinati, che hanno fatto molto e lavorato incessantemente fino allo sfinimento. Ci sentiamo così prostrati per le famiglie dei dispersi e di coloro hanno perso la vita nel corso dell’esercizio delle loro straordinarie funzioni ”.

Naturalmente, il pensiero di Carlo si è rivolto anche all’ecosistema: fiammate feroci hanno distrutto 8,4 milioni di ettari di foresta, portando la morte a mezzo milione di animali selvatici. “ Pensiamo anche - ha aggiunto - a tutta la fauna selvatica australiana che viene distrutta in questi inferni spaventosi. Entrambi sappiamo quanto siano incredibilmente speciali e resistenti le persone australiane. Quindi so che alla fine, nonostante tutto questo orrore, troverete un modo per affrontare tutto ”.

