Il Principe Filippo furioso con Harry e Meghan: "A quale gioco stanno giocando?"

Il principe Filippo ha rotto il silenzio e secondo fonti di palazzo non avrebbe preso affatto bene la decisione di Harry e Meghan di fare un passo indietro dalla famiglia reale. Il duca di Edimburgo, che prima della vigilia di Natale è stato ricoverato in via precauzionale per un virus influenzale, ha usato parole forti nei confronti del principe Harry e di sua moglie Meghan. Il 98enne, che da sempre ha un forte legame affettivo con il nipote, sesto in linea di successione, si sarebbe sentito profondamente deluso dalla scelta dei duchi di Sussex, in particolare da Harry.

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, infatti, il principe Filippo sarebbe furente per l'annuncio di addio alla royal family di Harry e Meghan, un atteggiamento il loro che denoterebbe una grave mancanza di rispetto per la regina Elisabetta II. Una fonte attendibile riportata dal The Sun afferma: " Dire che il Duca si sente deluso sarebbe un eufemismo considerevole. È profondamente ferito. Trascorre gran parte del suo tempo nella sua casa a Sandringham. Quando è stato informato di quanto successo (l'annuncio dei duchi di Sussex, ndr) il principe Filippo ha accusato Harry e Meghan di non avere rispetto ed è stanco del loro comportamento ". In effetti Harry e Meghan hanno imposto il loro volere in più occasioni, opponendosi a tradizioni e dettami che la famiglia reale porta avanti da tempo: " Non hanno trascorso il Natale con la famiglia - cosa che lui e la Regina hanno accettato - e ora questo. La sua preoccupazione principale è l'impatto che questo sta avendo sulla Regina. Il duca è arrabbiato nel vedere Sua Maestà sconvolta ".