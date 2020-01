Il principe Harry e il principe William uniti a sorpresa: ​"Nessuna tensione tra noi"

Alla fine è arrivata la smentita ufficiale e congiunta. Il principe William e il principe Harry hanno negato di essere ai ferri corti, screditando le notizie uscite su alcuni quotidiani britannici nelle scorse ore. Tra loro non ci sarebbe alcuna tensione. Anzi. Le illazioni sarebbero così offensive per i duchi e per la famiglia reale da diventare addirittura "potenzialmente pericolose".

Con un comunicato congiunto il duca di Sussex e il duca di Cambridge hanno smentito con fermezza le ultime indiscrezioni circolate sui tabloid inglesi sulle presunte tensioni da loro, definendole "notizie false". La nota emessa da Buckingham Palace nelle scorse ore spiega: " Nonostante una chiara smentita, un articolo falso è stato pubblicato oggi in cui si fanno illazioni sulla relazione tra il duca di Sussex ed il duca di Cambridge per fratelli - che hanno così a cuore le questioni riguardanti la salute mentale - l'uso di un linguaggio così provocatori è offensivo e potenzialmente pericoloso ". Ci sono dunque segnali di distensione tra i due fratelli che, insieme, hanno deciso di rompere il silenzio e in modo ufficiale di mettere a tacere le voci di dissapori e contrasti tra loro.

Non è un caso che la coppia reale abbia scelto di parlare alla vigilia dello storico vertice - che si terrà oggi lunedì 13 gennaio - per decidere le sorti del futuro di Harry e Meghan. Il principe William, che negli scorsi giorni aveva manifestato tutto il suo rammarico per non poter più proteggere il fratello minore, ha voluto mandare un messaggio forte sul suo appoggio a Harry. La crisi reale (che gli esperti hanno ribattezzato Megxit) apertasi con l'annuncio dei Sussex di voler fare un passo indietro dal ruolo di "reali senior" ha innescato una serie di reazioni a catena, non ultime le presunte ostilità tra Harry e William. Secondo quanto riportato dalla corrispondente reale per il Daily Mail, Rebecca English ce di più: " Entrambi i fratelli sono profondamente delusi e scontenti dalle notizie diffusesi secondo cui Harry si sarebbe sentito "vittima di bullismo" da parte della famiglia reale e di William ".