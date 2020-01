La nipote della regina nei guai: la patente ritirata per eccesso di velocità

Mentre tutto il mondo segue gli sviluppi dell'annunciato "divorzio" tra i duchi di Sussex e la famiglia reale, c'è una ramo della casata dei Windsor che prosegue la sua vita normale. La famiglia della principessa Anna, la secondogenita della Regina Elisabetta II e del principe Filippo. Per loro ci sono altre "gatte da pelare", più reali e decisamente meno royal. La polizia britannica ha infatti ritirato la patente a Zara Tindall, la figlia della principessa Reale, per eccesso di velocità.

Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese The Sun, la nipote della regina Elisabetta II, 38 anni e madre di due figli, sarebbe alquanto restia a rispettare le regole imposte dal codice della strada britannico, tanto da aver collezionato una serie di infrazioni che le sono valse il ritiro della patente di guida per i prossimi sei mesi. A far scattare la sospensione è stata la forte velocità. Zara Tindall, che dalla madre ha ereditato la passione per i cavalli, è stata sorpresa dalla polizia di Gloucestershire mentre viaggiava a una velocità di circa 140 km/h su una strada ad alto scorrimento vicino a Cirencester lo scorso 6 novembre. Trenta chilometri orari in più rispetto al limite di 110 km/h imposto su quel tratto. Il piede pesante le è costato la sottrazione di quattro punti sulla patente e il divieto di mettersi alla guida per sei mesi.