Principessa Beatrice: "Nessuna emittente trasmetterà la diretta delle nozze"

Lo scandalo in cui è implicato il principe Andrea, ha inevitabilmente colpito anche le sue due figlie. Le principesse Beatrice ed Eugenia hanno deciso di stare al fianco del padre, ma pare stiano attraversando un periodo molto difficile. La più colpita dalle accuse di molestie nei confronti del padre è Beatrice. La primogenita di Sarah Ferguson e del duca di York convolerà a nozze con Edoardo Mapelli Mozzi nel 2020, ma la cerimonia presenta diversi interrogativi e non sarà sontuosa come quella della sorella Eugenia, ma decisamente "low profile".

Secondo il Mirror, la Bbc avrebbe riferito che non trasmetterà l'intera diretta del matrimonio reale, ma soltanto “ alcuni spezzoni durante i nostri servizi” . Anche l’emittente Itv, che trasmise il matrimonio di Eugenia con Jack Brooksbank, ha rifiutato di esprimersi sulle nozze di Beatrice, lasciando intendere che la condotta del principe sta causando un certo imbarazzo. Esperti reali sostengono che Andrea sia così “ disastroso ” al momento, che le nozze potrebbero celebrarsi in forma privata.

Il duca di York è stato accusato da Virginia Giuffre di aver avuto rapporti sessuali con lei quando era minorenne. La donna ha affermato di essere stata una delle “schiave sessuali ” di Jeffrey Epstein, grande amico del principe. E proprio a causa dell’ormai tristemente famosa intervista del principe alla Bbc sui suoi rapporti con il finanziere, l’emittente avrebbe rifiutato di mandare in onda la diretta televisiva delle nozze della figlia Beatrice. “Andrea è considerato così deleterio, che non sarei sorpreso se la cerimonia fosse privata, con soltanto alcune foto rilasciate in seguito”, ha affermato l'esperto reale Phil Dampier.

Durante l’intervista per Newsnight, il duca ha affermato di non conoscere Virginia Giuffre e di non ricordare di aver avuto rapporti intimi con lei. Queste dichiarazioni, unite alla scarsa empatia mostrata nei confronti delle vittime di Jeffrey Epstein, hanno fatto precipitare la sua immagine, già compromessa. La regina Elisabetta a quel punto, non poteva fare altro che optare per un immediato ritiro del figlio a vita privata. Al momento Andrea si è ritirato dai suoi impegni pubblici, lasciando la presidenza di tutti gli enti benefici di cui era patrono. Buckingham Palace non ha ancora rivelato luogo e data della cerimonia, ma si vocifera che potrebbe avere luogo a fne maggio o ai primi di giugno, nella cappella di Saint George a Windsor.