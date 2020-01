La "profezia" su Meghan e Harry "Cosa accadrà alla coppia reale"

Al di là della cultura, che lascia sempre un imprinting in ogni persona, dalla scrittura di Meghan emerge un carattere egocentrico con un notevole senso estetico e un’accuratezza che la porta a porre tutto sotto controllo affinché nulla abbia a scalfire la sua immagine. Per lei la fisicità conta molto e tiene in modo particolare al “protocollo” che lei stessa si è data; una sorta di narcisismo che se da un lato le permette di essere attenta osservatrice delle regole del Palazzo, dall’altro la porterà a cercare sempre riposte compiacenti e gratificanti il suo Ego, per cui l’adattamento sarà sempre arduo. L’educazione ricevuta ha strutturato un comportamento ammanierato e impositivo (vedi ricci arrotolati verso alto a fine parola e lettere iniziali molto grandi) per cui una sua peculiarità è proprio data dalla determinazione quasi ostinata; non a caso alcuni segni che si rilevano nella firma di Meghan ci riportano alla firma di Marylin Moore. Osservando la grafia del marito Harry si nota che lo scettro sembra essere nelle mani di lei, forse per la sua ricchezza intellettiva e a causa della fragilità di lui al livello affettivo che lo porta a non reggere alle imposizioni della consorte.

La coppia L’analisi delle firme e della scrittura della coppia mette in evidenza una notevole differenza di carattere: studiato in lei, più libero in lui. Ciò che però ha portato Harry alla sudditanza o a discussioni solo all’inizio divertenti, è quanto scrissi già due anni fa: “potrebbero nascere profondi malintesi anche con la casa reale”.