Pupo fuma erba per la prima volta: "Sto rincoglionendo, mi sento giovane"

Pupo ha vestito i panni della iena per volare in Califoria e affrontare il tema della legalizzazione delle droghe leggere.

Gli effetti della marijuana

Prima d'ora Enzo Ghinazzi, nome di battesimo dell'artista, non aveva mai provato a fumare della cannabis ma in mezzo a negozi specializzati e immerso in un vero e proprio centro commerciale "verde" si è recato in un coffee shop e ha sperimentato gli effetti della gānjā.

Con la collaborazione di Doug, proprietario del negozio in cui si è recata la troupe de Le Iene capitanata da Pupo, il noto cantante e presentatore tv ha fumato per la sua prima volta. Gli effetti sono quasi immediati: " Sto rincoglionendo, mi sento più giovane ", ammete davanti alle telecamere dopo un boccata tirata dal bong. Ride, appare rallentato e fatica a esprimersi: " Sta facendo un effetto particolare ".

Il servizio ha fatto scalpore e in poche ore dalla sua pubblicazione ha raccolto moltissime visualizzazioni e commenti. (Clicca qui per il video)