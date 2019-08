Quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne Andrea Zelletta era single?

La storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è sopravvissuta ai mesi estivi e procede a gonfie vele. I due ragazzi passano insieme ogni momento libero e solo gli impegni di lavoro riescono talvolta a separarli. Essendo però l’unica coppia rimasta insieme, tutte le attenzioni sono riposte su di loro, anche quelle delle malelingue di turno.

Mentre rispondeva alle domande dei fan su Instagram, come è solito fare, l’ex tronista di Uomini e Donne si è imbattuto in un quesito davvero molto strano. Un utente gli ha chiesto: “ Ma come hai fatto a iniziare il trono a febbraio se a gennaio eri ancora fidanzato? ”. Una domanda che ha tutto l’aspetto di una segnalazione. Andrea Zelletta ha deciso, infatti, di placare gli animi prima ancora che l’allusione prendesse piede: “ Che dire questa è una bufala incredibile… La mia vecchia relazione è finita tra fine novembre e inizi dicembre ”. Non che ci sia tantissima differenza, ma l’ex tronista ci ha tenuto a specificare di essersi seduto sul trono da single e di essere stato sempre corretto nei confronti della redazione, delle sue corteggiatrici e soprattutto di Natalia.

I due ragazzi sono da sempre molto affiatati e complici e quando la scelta di Andrea Zelletta è caduta su di lei, la cosa non ha sorpreso nessuno dei fan. In risposta a un’altra domanda, l’ex tronista ha fatto intendere che se non avesse trovato una ragazza come Natalia Paragoni, probabilmente sarebbe uscito dallo studio di Uomini e Donne da solo. Non era lì certo per fare spettacolo, ma per trovare la donna della sua vita. È stato molto fortunato, si sono scelti e tutto fa pensare che lei possa essere la ragazza che stava aspettando.