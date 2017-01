Quinta Colonna, stasera il talk su allarme terrorismo

Dopo la solita pausa delle feste natalizie, stasera riparte con un grande sprint Quinta Colonna, talk show politico condotto da Paolo Del Debbio, che dà appuntamento ai telespettatori alle 21.15 su Rete 4. Previsti servizi in diretta da Roma e da Torino, mentre in studio sono attesi politici, giornalisti e persone comuni, ma non mancheranno gli interventi dissacranti di Gene Gnocchi.

Si comincia con l'attualità: nella prima parte di Quinta Colonna, si parlerà della morte di Sandrine, giovane ivoriana. Il fatto ha scatenato una rivolta nel campo profughi di Conetta, in provincia di Venezia, sollevando a sua volta nuove polemiche sull'accoglienza dei migranti. Mente il ministro Marco Minniti ha assicurato come il governo stia prendendo in esame e predisponendo tutto per provvedimenti da attuare in tempi brevi, in molti si sono interrogati sui Centri di identificazione ed espulsione (Cie).