Raffaella Fico: "Ho perdonato Mario Balotelli per amore di mia figlia, ora siamo amici"

Eleonora Daniele ha ospitato nel suo salotto di Storie Italiane Raffaella Fico, che è tornata a parlare degli attuali rapporti con il calciatore Mario Balotelli, padre della figlia Pia.

Il loro amore è stato uno dei più controversi di sempre: quando Balotelli chiese il test del Dna per il riconoscimento della bambina, tra lui e la Fico è iniziata una lunga battaglia legale consumatasi in tv e in tribunale. Poi, finalmente, il riconoscimento della piccola Pia e, attualmente, la ricongiunzione dei due ex compagni, tornati ad avere rapporti civili proprio per il bene della figlia, che il prossimo dicembre compirà sette anni.

“ Siamo complici, siamo amici ”, ha spiegato Raffaella Fico ai microfoni di Rai 1, chiarendo la natura dei suoi rapporti con Balotelli. Il passato e la lotta che li ha visti protagonisti, però, non può essere dimenticata e in merito alla richiesta del test del Dna la showgirl ha spiegato: “ Credo che quella sia l’umiliazione più grande che una donna possa ricevere. Non è semplice da superare, ma si va avanti ”. “ Oggi, se ci penso, non mi fa più male mentre un po’ di anni fa, al solo pensiero, stavo male con me stessa – ha aggiunto - . Quando accadono queste cose, la prima cosa che ti chiedi è: perché proprio a me? Cosa ho fatto di male? Una donna, comunque, ha il desiderio di formare una famiglia con l’uomo che ami altrimenti non avrei fatto un figlio con lui ”.