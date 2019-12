Raffaella Fico sulla foto con Balotelli: "Nessun ritorno di fiamma"

Solo poche ore fa, Raffaella Fico ha pubblicato nelle sue Instagram story una foto che la ritrae abbracciata a Mario Balotelli alimentando il gossip su un presunto ritorno di fiamma con il calciatore del Brescia.

Dopo una separazione turbolenta cui ha fatto seguito una vera e propria lotta a colpi di sentenze in tribunale, la showgirl e l’attaccante sono riusciti a deporre l’ascia di guerra per il bene della figlia Pia. Intervistata da Caterina Balivo a Vieni da me, la Fico ha commentato il passato litigioso con l’ex compagno definendolo un periodo di immaturità per entrambi. “ Avevo 23 anni, ero una bimba. Comunque volevamo avere un figlio, era una scelta condivisa. Quando sono rimasta incinta le cose non andavano bene. Ci abbiamo messo sette mesi per avere Pia – ha spiegato lei, rivelando di aver scoperto che Mario voleva fare il test del Dna dai giornali - . L’ho scoperto dai giornali, di punto in bianco. Ho trovato il comunicato, non ne sapevo niente ”.

Ad oggi, però, i rapporti sono molto distesi tanto che recenti indizi social e le ultime dichiarazioni della Fico in merito alla loro relazione, hanno lasciato pensare che tra i due potrebbe esserci nuovamente del tenero. Come già detto in precedenza, però, i due ex fidanzati hanno deciso di essere dei genitori che possano essere un buon esempio per la figlia Pia e, per questo motivo, hanno lasciato alle spalle astio e ire inutili.

Nella ultime ore, però, i pettegolezzi su un presunto ritorno di fiamma con Mario Balotelli sono stati alimentati da una foto pubblicata dalla Fico e condivisa dal calciatore sui social. Lui e lei abbracciati e molto intimi: è bastato questo a scatenare il gossip ma, nel salotto di Caterina Balivo, Raffaella ha precisato che non c’è amore, ma solo tanto rispetto tra due genitori. “ Questo selfie nasce da una serata insieme con amici – ha spiegato la showgirl, mentre la conduttrice ironizzava mettendola in imbarazzo - . Veramente, è solo una foto. Noi ci rispettiamo, abbiamo un rapporto stupendo e questa è una foto che lo prova ”.

Ad oggi, dunque, nessuna novità riguardante un ritorno tra la Fico e Balotelli anche se l'astrologo di Vieni da me ha previso un dolce fine anno per la showgirl: secondo lui, infatti, dopo il 21 dicembre ci sarà un ritorno di fiamma. Ed è bastata questa previsione delle stelle per far mormorare il pubblico di Rai 1.