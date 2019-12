Raffaella Fico e Mario Balotelli sono tornati insieme?

Negli ultimi tempi, com’è noto, tra Raffaella Fico e Mario Balotelli i rapporti si sono distesi per il bene della figlia Pia, ma l’ultimo scatto pubblicato sui social dalla showgirl potrebbe alimentare il gossip su un presunto ritorno di fiamma.

Il rapporto tra i due è stato uno dei più chiacchierati sia ai tempi della loro relazione, che dopo la separazione, quando la Fico raccontò che Balotelli non aveva alcuna intenzione di riconoscere la bambina nata dal loro amore. L’astio tra i due fu spesso oggetto di discussione nei salotti di gossip fino a quando, proprio per il bene di Pia, la Fico non decise di deporre l’ascia di guerra. “ Oggi, per fortuna, con lui ho un rapporto bellissimo. L’ho perdonato perché è sempre il papà di mia figlia – aveva detto la Fico qualche mese fa ad Eleonora Daniele - . Quando si è giovani si può sbagliare. Ho sbagliato anch’io, anch’io ho le mie colpe, lui non è l’unico. L’importante è ricredersi, andare avanti e dare amore e serenità a nostra figlia ”.

Ad una domanda riguardo un ipotetico ritorno con Balotelli, la Fico aveva aggiunto: “ Nella vita può succedere di tutto però non è una cosa che sto valutando io e che sta valutando lui. Per il momento no, diamo solo amore a nostro figlia ”. La foto che è apparsa nelle sue Instagram story nelle ultime ore, però, potrebbe dare adito al gossip. Raffaella e Mario abbracciati e complici in un selfie scattato a poche ore dalla fine di una delle migliori partite del calciatore che, pur non avendo segnato contro l’Atalanta, è stato considerato al top della forma.

Rientrato in campo dopo una settimana di stop e finito al centro della polemica per le frasi razziste del presidente del Brescia, Cellino, Mario Balotelli ha scelto di non commentare l’accaduto e dimostrare sul campo il suo valore. Ad aspettarlo a casa a fine partita, dunque, pare ci fossero Raffaella Fico e la figlia Pia. I due, che sono tornati ad avere ottimi rapporti proprio per il bene della piccola, però, potrebbero nascondere un segreto: il loro ritorno di fiamma.

Da quando hanno messo da parte la rabbia e scelto di dedicarsi al ruolo di genitori, “amici, complici”, Raffaella Fico e Mario Balotelli potrebbero aver riscoperto la felicità di ciò che sono stati e, ancora oggi, potrebbero essere. Per il momento, però, nessuno dei due ha voluto dare una spiegazione allo scatto pubblicato dalla showgirl sui social lasciando ai fan libera interpretazione.