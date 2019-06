Rai, Annunziata contro Fazio "Lui ha aggirato la legge"

Lucia Annunziata mette nel mirino Fabio Fazio. Il conduttore di Che tempo che fa non è solo nel mirino della Lega. Dopo il dirottamento del programma su Rai 2 per la prossima stagione, arriva anche il fuoco amico dei colleghi. La conduttrice di In Mezz'Ora non usa giri di parole e punge Fazio: " Io divido la tua situazione da quella di Fabio Fazio, perché Fazio ha un problema: c’è una legge che ha aggirato. Non significa che debba essere brutalizzato però Gad, questo è un dato di fatto. Nessuno di noi ha aggirato questa legge del taglio dello stipendio, io per prima mi sono tagliata lo stipendio. È una legge dello Stato, se sei in una azienda che è dello Stato, la legge vuole che prima obbedisci e poi fai polemica ".

Poi però corregge il tiro e prova a smarcarsi dal partito degli anti-Fazio: " Non c’è nessun problema a condannare le ingerenze della politica. Salvini è una persona che ha un enorme potere, è anche vicepremier. Ma dobbiamo anche discutere i casi uno per uno. Sono solidale con Fazio, però diciamo che sono solidale con te differentemente ". A scaternare la reazione della Annunziata nel corso dell'ultima puntata di In Mezz'Ora sono state le parole di Gad Lerner, ospite in collegamento che ha di fatto parlato del caso del suo compenso per il ritorno in viale Mazzini con l'Approdo su Rai Tre. " Salvini ha appena ottenuto lo scalpo di Fabio Fazio, brutalizzato nel silenzio generale dei suoi colleghi perché guadagna troppo, per cui siccome lui prende 2 milioni l’anno, quelli che di milioni ne prendono uno o mezzo sono stati zitti dicendo ‘se la prende con Fazio e ben gli sta perché guadagnava troppo’ ". Insomma il caso degli stipendi in Rai agita le acque non solo della politica ma anche quelle di Viale Mazzini.