Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in crisi?

Sono una delle coppie più ammirate e più invidiate del mondo dello spettacolo, ma adesso sulla coppia formata da Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sembrerebbero soffiare venti di crisi.

Solo pochi giorni fa, in occasione dei suo trentunesimo compleanno, Rocio aveva postato su Instagram un'immagine sospetta: la foto della sua pancia, con le manine e i piedini dei due figli. Sebbene non si notassero rotondità sospette, lo scatto aveva incuriosito i follower che subito avevano sognato una terza gravidanza, circostanza però non confermata dalla coppia. Ora, invece, come un fulmine a ciel sereno, arriva l'indiscrezione del settimanale Oggi: "Si sussurra che la storia d'amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales stia vivendo un momento assai delicato".

Ma Alberto Dandolo, sul settimanale diretto da Umberto Brindani, entra ancor più nel dettaglio: "Incomprensioni, dissidi e maretta crescente". La causa di tutto ciò sarebbe duplice. Per quanto concerne Rocio Munoz, pare che la donna starebbe dedicando troppo tempo al lavoro a discapito della famiglia: "Si dice anche che l'attrice spagnola stia dando priorità assoluta alla sua carriera, trascurando la vita privata".

Secondo Oggi, neanche l'attore sarebbe esente da responsabilità: "Pare inoltre che Bova sia assai geloso". Ma non si tratterebbe di una gelosia generica, nel radar di Raoul ci sarebbe qualcuno di specifico: "(Pare) che in particolare non veda di buon occhio un collega della bella Rocio". Non ci sono ulteriori dettagli sull'identità dell'eventuale terzo incomodo e il settimanale chiosa con un enigmatico: "Di chi si tratta?"

