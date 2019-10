Valentina Dallari sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita. Allontanati gli spettri dell'anoressia, malattia di cui ha sofferto nel 2017, oggi si gode il successo del suo primo libro, "Non mi sono mai paciuta". È anche grazie alla stesura della sua autobiografia che la bella dj bolognese è riuscita a guarire dalla sua malattia e a tornare la ragazza solare che tutti avevano conosciuto nel programma Uomini e Donne. Dopo tanto dolore, sembra dunque esser arrivato il momento anche dell'amore. Dopo la fine della relazione con Alessandro De Luca, giunta al capolinea a inizio 2019, l'influencer aveva ammesso, attraverso i social, di aver trovato una persona speciale. La sua identità era sempre rimasta nascosta. Fino a oggi.

Il sito di Novella2000 ha pubblicato lo scatto che immortala Valentina Dallari con il rapper romano Junior Cally. Una foto che sancisce il loro amore e che fa uscire allo scoperto la coppia. I due hanno pubblicato nelle storie dei loro profili Instagram alcuni video di una serata trascorsa insieme ad amici in un locale, dove si sono scambiati baci e abbracci. Valentina Dallari, alcuni mesi fa, aveva svelato ai suoi follower social di aver trovato una persona speciale ma di non voler fare il suo nome. Oggi, a distanza di tempo, sembra proprio che a rubare il cuore dell'ex tronista si stato il rapper 28enne Junior Cally. A far scoccare la scintilla sarebbe stata la loro comune passione per la musica. Lei dj affermata sempre in giro per locali ed eventi, lui sulla scena rapper italiana dal 2017, anno in cui esordì indossando una maschera antigas. Oggi a Junior Cally la maschera non serve più, sia nella musica, dove si è fatto apprezzare dagli amanti del genere, sia in amore.