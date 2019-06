Il rapper Salmo ha appianato la crisi con la fidanzata Greta

Sul conto del noto rapper Salmo, nonostante la consolidata carriera alle spalle, e i suoi numerosi successi musicali, si conosce molto poco riguardo la sua sfera privata. Amatissimo dalla generazione dei teenagers e non solo, il rapper è apprezzato per i testi provocatori dei suoi brani e per il suo stile anticonformista. Salmo in pubblico preferisce parlare esclusivamente del suo lavoro che corrisponde alla sua passione di vita, ovvero la musica, sorvolando sempre quando si accenna alla sua vita privata. Difatti, i media ed in particolare le riviste di gossip, hanno scarso materiale concernete il cantante, facendo fatica a procacciare delle notizie che svelino elementi piccanti o compromettenti del suo privato. Questo perchè Salmo mantiene fortemente il riserbo e non ha mai rilasciato interviste in cui ha menzionato o rivelato la sua storia d'amore con Greta.

La relazione intima tra Salmo e Greta in realtà era abbastanza di pubblico dominio, sicuramente nella conoscenza del suo fedele pubblico. Salmo è legato da tempo ad una ragazza di nome Greta, di professione surfista, più giovane di lui di 14 anni. I due si sarebbero conosciuti durante un concerto e graze ad un'attrazione fatale che li ha fatti inamorare, hanno dato vita alla loro storia d'amore. La coppia vive da tempo una relazione sentimentale importante, e la differenza d'età non ha inciso negativamente. Però secondo alcune indiscrezioni gossippare il rapper e la sua Greta avrebbero attraversato un pesante periodo di crisi, a quanto pare ultimamente perfettamente superato. I fan di Salmo probabilmente non erano al corrente della profonda crisi privata vissuta dal loro beniamino, considerato la misteritosità del rapper, ma oggi possono aquietarsi poiché la coppia si è riappacificata e sono nuovamente innamorati.

Dunque, rientrata la crisi di coppia, Salmo ha ripreso vigore e si dichiara ancora molto innamorato di Greta. Naturalmente il sentimento è condiviso appieno da lei e la coppia può ricominciare ad amarsi.