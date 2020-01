Raz Degan: "L'amore? Sono molto discreto nel mio trullo"

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Raz Degan sceglie di non replicare alle recenti parole di Paola Barale, e sulla sua situazione sentimentale mantiene il più stretto riserbo: "Sono molto discreto nel mio trulletto".

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Paola Barale a Live - Non è la d'Urso a proposito dei suoi due ex più famosi. Riferendosi a Gianni Sperti e a Raz Degan è stata categorica: "Le persone che mi hanno fatto del male, le metto nel dimenticatoio". Se è nota la distanza tra l'ex valletta di Mike Bongiorno e l'opinionista di Uomini e Donne, quella tra lei e l'ex modello di origine israeliana ha lasciato molti di stucco.

Circa tre anni fa, infatti, durante la partecipazione di Raz Degan all'Isola dei Famosi, Paola Barale era volata in Honduras per fare una sorpresa al suo ex, con cui aveva trascorso una giornata sulla spiaggia del reality. Tra di loro era palpabile la sintonia e non si percepiva nessun tipo di rancore. In quell'occasione molti fan della coppia avevano sperato in un ritorno di fiamma. Non è chiaro cosa sia accaduto successivamente, ma il muro messo da Paola nel programma della d'Urso ha sorpreso molti spettatori.

Nonostante nelle ultime ore Raz Degan sia stato ospite del salotto di Caterina Balivo su Rai1, rimane fitto il mistero sui rapporti tra i due ex. L'ex isolano, infatti, non ha toccato l'argomento a Vieni da me, dove ha preferito parlare dei suoi progetti artistici e solidali. Non appena la padrona di casa ha provato a toccare degli argomenti relativi alla sfera sentimentale, Raz Degan è apparso piuttosto evasivo.

Dopo aver mostrato una foto del trullo in cui l'ex modello vive in Puglia, Caterina Balivo ha chiesto: "Che succede lì dentro?". In studio, molti hanno percepito una vena di malizia in questa domanda. Inizialmente la conduttrice ha negato questo tipo di sfumatura, ma poi ha insistito: "Chissà quante donne avrà visto questo trullo". Ma Raz ha replicato, come sua abitudine, in modo piuttosto criptico: "Sono molto discreto nel mio trulletto".

Non sapremo mai chi sono le donne che hanno ceduto al fascino dell'ex modello, ma la Balivo ha rivelato che addirittura suo marito è rimasto affascinato da Raz Degan: "Io l’ho incontrato con mio marito in Puglia e lui era più rapito di me". "Mi ha detto che è figo pure dentro, e lo ha detto pure con una punta di invidia, era molto colpito", ha confessato la conduttrice.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?