Il Re: arriva su Netflix il film con Timothée Chalamet e Robert Pattinson

Timothée Chalamet e Robert Pattinson inaugurano il mese di novembre di Netflix, con l'atteso film "Il Re”.

Timothée Chalamet è il protagonista de "Il Re”, film storico presentato alla scorsa edizione del Festival del Cinema di Venezia e diretto dal regista di "War Machine", David Michôd. Chalamet, già presente in importanti pellicole quali "Insterstellar”, "Lady Bird”, "Un giorno di pioggia a New York” e "Chiamami col tuo nome”, vestirà ora i panni di Hal, giovane principe ribelle che abbandona la vita di corte. Dopo la morte del padre Enrico IV, interpretato da Ben Mendelsohn, Hal sarà obbligato a tornare sui suoi passi, sedere sul trono d'Inghilterra e affrontare il suo destino diventando re Enrico V.

L’eredità ricevuta dal padre non comprende solo la carica e gli agi che questa comporta. Dovrà affrontare le trame di palazzo, la guerra e quindi l’onere della corona. Ad aiutarlo ci sarà l’amico e mentore John Falstaff, interpretato da Joel Edgerton ("Bright”, "Zero Dark Thirty” e ”Il grande Gatsby”), un anziano baronetto alcolizzato ormai decaduto. Nel cast del film anche Sean Harris, noto per gli ultimi due film "di Mission Impossibile”, ma soprattutto Robert Pattinson, che prima di vestire il costume di "Batman” indosserà qui l’armatura per il ruolo di Luigi, il delfino di Francia. Sarà lui a guidare l’esercito francese nella guerra contro gli inglesi.

Ma il duo Pattinson-Chalamet potrebbe in futuro ripresentarsi sugli schermi con la saga di Batman. È lo stesso Chalamet ad aver stuzzicato la fantasia dei fan. Infatti, l’attore, durante una première de "Il Re” nelle scorse settimane, ha dichiarato il suo interesse per il personaggio di Robin, aprendo così al possibile scenario di un suo coinvolgimento nelle avventure del cavaliere oscuro.

Il Re è stata anticipato da poco dal suo ultimo trailer, in vista dell’uscita su Netflix il prossimo 1° novembre.