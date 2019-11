Il red carpet di Laura Chiatti rovinato dagli haters: “Ora sei chirurgia e outfit volgari”

La premiere di “Unposted” a Roma è stata l’occasione per Laura Chiatti di trascorrere una felice serata in compagnia degli amici, ma la foto che la ritrae bellissima sul red carpet della Capitale ha dato vita ad una polemica social tra follower ed hater dell’attrice.

La moglie di Marco Bocci, ormaiabituata a ricevere offese e giudizi al veleno sul suo profilo Instagram da parte di chicchessia, non poteva immaginare che la foto scattata sul red carpet di Roma potesse dare vita ad una serie di improbabili attacchi. “ Bellissima serata ”, ha scritto l’attrice a corredo dell’immagine che la ritrae con un mini abito nero firmato Alberta Ferretti sul red carpet della premiere del film documentario di Chiara Ferragni. Tantissimi, quindi, i complimenti delle amiche – anche quelle note – che hanno notato come la Chiatti splendesse grazie alla sua estrema bellezza.

Ai tanti commenti di apprezzamento, però, si sono aggiunti quelli degli hater più accaniti. “Una volta eri classe pura, ora tra chirurgia e outfit volgari sei come tutte le altre”, ha scritto un utente della rete, guadagnandosi la replica stizzita dell’attrice. “Per fortuna ci sei tu che fai la differenza ”, ha risposto lei ironicamente, mentre molti altri fan si sono riversati sul suo profilo Instagram per difenderla da quelli attacchi ingiustificati ed inutili. “Se l'invidia fosse febbre tutto il mondo l'avrebbe”, ha sottolineato uno dei tanti follower della Chiatti, certo che quei commenti denigratori nei suoi confronti fossero dovuti solo all’invidia dilagante sui social.