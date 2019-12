Red Ronnie inchioda le sardine: "Siamo noi ad essere stati invasi. Salvini combatte lo straniero"

" In Italia siamo abituati a intonare i ritornelli senza pensare ", Red Ronnie è un fiume in piena nell'intervista rilasciata al quotidiano "La Verità", dove ha sottolineato come il ruolo della musica nella politica sia sempre più distorto. Il conduttore e critico musicale, creatore del mitico "Roxy Bar", non si è risparmiato, parlando apertamente del movimento delle Sardine e dell'attuale fase politica che il nostro Paese sta vivendo, invitando tutti a riflettere bene prima di intonare motivetti e ritornelli. “ Abbiamo il dovere di comprendere i testi che cantiamo - ha spiegato Red Ronnie nell'intervista -. Non ha senso cantare Bella ciao per contestare Matteo Salvini. Il testo recita: "Una mattina mi son svegliato, e ho trovato l'invasor". L'invasore non è Salvini. Anzi, Salvini semmai combatte le nuove invasioni" .

Le stesse parole che il conduttore radiofonico 68enne aveva espresso, poche sere fa, nel corso dell'ospitata a "Stasera Italia" su Rete Quattro. Già in quell'occasione Red Ronnie aveva criticato il popolo di "Bella Ciao": " Assistiamo a un'invasione culturale ai nostri danni, di quelli che considerano il crocifisso nelle scuole come un'offesa alle sensibilità altrui. Siamo vittime di un'invasione economica, quando lasciamo che poteri stranieri comprino a mani basse aziende italiane. Un'invasione alimentare, quando ci vengono imposti cibi che arrivano dall' altra parte del mondo, fuori dalle regole. Questi sono i veri invasori. Quando poi sento cantare Bella ciao dai commissari europei, allora lì mi metto direttamente a ridere" .

Red Ronnie, che sulle pagine de "La Verità" ha confessato di rimanere un anarchico, il cui " manifesto politico è Imagine di John Lennon ", ha proseguito l'intervista difendendo Matteo Salvini, rilanciando il paragone con Vasco Rossi: " Sembra che ogni azione politica venga compiuta in funzione di combatterlo. Lo stesso governo è nato con l'obiettivo di impedire le elezioni, che con buona probabilità sarebbero state vinte dalla Lega. O sbaglio? Condannare Salvini perché è andato a torso nudo al Papeete, non va bene. È lo stesso atteggiamento di chi all' inizio attaccava Vasco Rossi, definendolo "un animale" ".