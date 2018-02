Il "debutto" della Regina in prima fila a una sfilata

La Regina Elisabetta II per la prima volta a una settimana della moda, la London Fashion Week. E la sua apparizione è stata stupefacente, tanto più che la sovrana si è seduta in prima fila, accanto alla storica direttrice di Vogue Anna Wintour.

La sfilata a cui la regina ha partecipato è stata quella di Richard Quinn, come spiega l'Express, uno stilista britannico dallo stile molto colorato: i vestiti di questa collezione, ad esempio, sono caratterizzati da scollature molto profonde, caschi da motociclista e stivali altissimi. Quinn è stato premiato con un riconoscimento speciale: la prima edizione del Queen Elizabeth II Award for British Design, un premio per gli stilisti britannici che riescono a distinguersi nel campo della moda internazionale.

Il riconoscimento è stato ideato da Angela Kelly, consigliera personale di sua maestà britannica, e consiste in un oggetto creato da Lucy Price nei Bauhinia Studios, che si trovano nel quartiere dei gioiellieri a Birmingham. Da tempo, pare che la regina fosse desiderosa di testimoniare i successi degli artisti britannici emergenti nel campo della moda.

Elisabetta II, 91 anni, ha indossato per l'occasione un completo di colore celeste, con guanti, borsa e scarpe neri. Nelle fotografie dell'evento appare sorridente e divertita, mentre chiacchiera insieme a Wintour. Eventi famigliari ben più intimi attendono però la sovrana del Regno Unito: tra poche settimane ci sarà il terzo parto della duchessa di Cambridge Kate Middleton e, il mese successivo, il matrimonio del pronipote Harry con Meghan Markle.