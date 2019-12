La regina Elisabetta II fa gli auguri in tv ma la foto di Harry e Meghan non è sul tavolo

La vigilia di Natale non risparmia la famiglia reale dalle polemiche. La regina Elisabetta II è finita al centro delle critiche per l'ultima fotografia pubblicata sul suo profilo social ufficiale. Nello scatto sua Maestà è immortalata nella Green Drawing Room del Castello di Windsor dove ha registrato il discorso di Natale, che sarà trasmesso sulle reti televisive inglesi il 25 dicembre. Sulla scrivania, dove Elisabetta II è stata fotografata, compaiono quattro cornici con altrettanti membri della sua famiglia. Nessuna traccia di Harry e Meghan.

La regina Elisabetta II porta avanti la tradizione del discorso di Natale dal 1957, rivolgendosi alla nazione con una trasmissione speciale per riflettere sull'anno che sta per finire e sulle tematiche più importanti. La scelta delle foto al suo fianco, sulla scrivania, non sono dunque casuali. L'assenza dell'immagine dei duchi di Sussex e del piccolo Archie, però, ha scatenato la reazione del popolo del web, che ha commentato chiedendo spiegazioni: " Dove sono Harry Meghan e archie sua maestà??? ", " Wow dramaaaa no Harry e Meghan ", " No love for Harry!?! ". In realtà il principe Harry e Meghan Markle non sono gli unici assenti sul tavolo della regina. Mancano anche le foto degli altri due figli di sua Maestà, il principe Andrea e la principessa Anna, e le figlie del duca di York.

Per molti la spiegazione starebbe nella linea di successione al trono seguita. Sembra, infatti, che le foto sul tavolo mostrino solo le foto degli eredi al trono: il principe Carlo con Camilla, il principe William con la sua famiglia e il consorte della regina, il principe Filippo, attualmente ricoverato in ospedale. A completare la famiglia c'è una foto del padre della regina, re Giorgio VI scattata mentre stava trasmettendo il suo discorso di speranza al paese in radio nel 1944. Harry e Meghan non sarebbero dunque stati esclusi per motivi personali, anche se molti sostenitori della coppia non hanno gradito.