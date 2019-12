Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta fanno pace: "Dopo tanto odio, tanto amore"

Sono stati due dei grandi protagonisti del trono over di Uomini e Donne e anche due acerrimi rivali, ma ora Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta hanno deciso di gettarsi alle spalle vecchi rancori per riscoprirsi grandi amici.

Considerati i due latin lover del parterre maschile del dating show condotto da Maria De Filippi, Sossio e Riccardo non hanno mai nascosto l’antipatia reciproca nata in seguito all’interesse di entrambi per Ida Platano. La dama, infatti, per un periodo fu corteggiata dai due cavalieri e, solo dopo una lunga frequentazione, decise di conoscere esclusivamente Guarnieri, lasciando Aruta libero di continuare a fare nuove conquiste. Una scelta che quest’ultimo non accettò di buon grado, ribadendo più volte i suoi pregiudizi nei confronti del rivale in amore.

Alla fine, però, sia Riccardo che Sossio sono riusciti a trovare il giusto equilibrio sentimentale: il primo con Ida, alla quale ha recentemente chiesto di sposarlo, e il secondo con Ursula Bennardo, che lo ha reso padre per la terza volta della piccola Bianca. Dimenticati i vecchi rancori e le antiche rivalità, dunque, i due ex cavalieri di Uomini e Donne hanno fatto pace e si sono mostrati insieme in alcune Instagram story che hanno attirato l’attenzione del pubblico che ha li ha seguiti costantemente.

La pace tra i due è nata per un buon motivo: la nascita della prima figlia di Sossio Aruta, che ha fatto sì che Guarneri dimenticasse i litigi del passato per condividere con l’ex collega di parterre una gioia così grande. “ Dopo tanto odio, tanto amore ”, ha commentato il calciatore mostrandosi sorridente accanto all’amico ritrovato. Riccardo, dal canto suo, non ha perso occasione per stuzzicare il compagno di Ursula Bennardo e, riferendosi alla figlia Bianca, ha promesso che si impegnerà per diventare papà di un bambino che potrà corteggiare la piccola.

Una battuta, questa, volta a stuzzicare la gelosia di Sossio, ma che allo stesso tempo lascia intendere tutte le sue buone intenzioni con Ida Platano: dopo il matrimonio, quindi, la coppia si impegnerà per allargare la famiglia?