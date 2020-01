Ritorno di fiamma tra Taylor Mega e Tony Effe?

La storia tra Taylor Mega e Tony Effe era stata dichiarata conclusa mesi addietro, ma potrebbe esserci stato un ritorno di fiamma nelle ultime ore.

Lo scorso marzo, Taylor annunciava finita la sua storia con il cantante della Dark Polo Gang sottolineando che il tutto si fosse concluso con assoluta serenità. “[...] Le nostre strade si sono divise. Abbiamo preso questa decisione di comune accordo perchè i nostri obbiettivi erano troppo diversi – aveva spiegato sui social la influencer - . Nessun rancore e nessun rimorso, rimarrà per sempre un bellissimo ricordo ”. Da quel momento, quindi, Taylor e Tony avevano deciso di proseguire per strade diverse, con nuovi amori e differenti obiettivi professionali.

Dopo la storia con la Mega, lui era stato avvistato in compagnia della modella Vittoria Ceretti e, almeno fino a qualche ora fa, sembrava che la storia tra loro procedesse a gonfie vele. Invece, l’inaspettato: il trapper è stato paparazzato nuovamente in compagnia di Taylor con la quale, pare, ci sia stato un ritorno di fiamma. Galeotto per i due è stato l’incontro alla sfilata di Dsquared, proseguito con l’after party organizzato dalla casa di moda e al quale la influencer e il trapper hanno deciso di partecipare insieme.

Come mostrato da alcune immagini che hanno iniziato a circolare sul web, i due si sono allontanati dalla sfilata insieme. Poi si sono perse le loro tracce, almeno fino a quando Taylor non ha pubblicato nelle sue Instagram story un video in cui si mostrava mentre baciava uno sconosciuto. La rete ha ripreso il tutto e molte pagine fan dedicate alla Mega hanno riconosciuto nel ragazzo accanto a lei proprio Tony Effe che, stando agli ultimi rumors, avrebbe interrotto la sua relazione con Vittoria Ceretti.

Al momento, però, né Taylor Mega né il cantante della Dark Polo Gang si sono espressi in merito. Tanti sono pronti a giurare che tra loro ci sia stato un ritorno di fiamma, mentre molti altri si sono chiesti come mai lei sia tornata tra le braccia del trapper dopo la fine della chiacchierata relazione con Giorgia Caldarulo. Le foto che mostrano i due mentre si baciano appassionatamente durante la serata, però, sembrano fugare ogni dubbio sulla natura dei rapporti tra Taylor e Tony e, chissà, se a breve annunceranno sui social la riappacificazione.