La rivelazione: "Per Carlo l’addio di Harry è una tragedia come la morte di Diana"

L’addio dei duchi di Sussex alla Royal Family, ufficializzato nella giornata di sabato 18 gennaio, ha creato subbuglio e stupore tra i membri della famiglia. Uno dei più colpiti per la decisione del figlio minore, è sicuramente il principe Carlo, che sarebbe “ profondamente dispiaciuto”.

Un amico del principe di Galles, ha rivelato al Mirror che la “ Megxit ” ha riportato alla mente di Carlo vecchie ferite, come la tragica morte della principessa Diana. "Carlo sente che la vicenda sarà vista come un altro disastro. Prima la tragedia accaduta alla madre di suo figlio, ora il disastro del figlio”. Il primogenito di Elisabetta aveva fatto il tifo per le nozze del principe Harry con Meghan Markle, convincendo la madre che un matrimonio misto sarebbe stato un passo importante per la modernizzazione della monarchia. Inoltre, anche Meghan proprio come Carlo, era già stata sposata. Carlo quindi, è stato il più favorevole all’unione tra il figlio minore e la nuora americana, spingendo affinché la regina desse “la sua benedizione per un matrimonio in chiesa ” della giovane coppia.

Ma ecco che l’annuncio “ bomba ” dei duchi di Sussex ha mandato all’aria tutti i piani, lasciando Buckingham Palace nello sconforto più totale. Elisabetta aveva chiesto al nipote di preparare una bozza del piano che voleva portare avanti con la moglie, per il padre, ma l’annuncio a sorpresa lanciato su Instagram, ha spiazzato tutti. La regina, nella sua decisione finale, ha dichiarato di accogliere il desiderio del nipote e della consorte, di ritirarsi dagli obblighi istituzionali, ma su una cosa è stata chiara: non potranno essere “reali part time ”. Harry e Meghan dal canto loro, pare che rimborseranno ai contribuenti i 2.4 milioni di sterline utilizzati per il restauro della loro dimora di Frogmore Cottage.