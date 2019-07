La rivincita dei capelli naturali: le star sono stanche di spazzola e phon

È estate per tutti, anche per le donne vip, sempre più lontane da spazzola e phon. Ultimamente sono tante le star che hanno optato per dei capelli super naturali anche in occasioni importanti o uscite pubbliche.

In Italia viene subito in mente il nome della neo-sposa Paola Turani, che per il suo giorno più bello ha optato per un capello riccio, voluminoso e un po’ selvaggio. L’influencer ha più volte ribadito che questa acconciatura la faceva sentire a suo agio, ma non tutti i fan hanno apprezzato questa sua spontaneità, ritenendo i capelli ricci "inadeguati" a un matrimonio.

Andando più lontano in Europa, un’altra it girl che ha scelto un look più “rilassato” è Meghan Markle. La duchessa di Sussex in occasione della sua prima uscita (informale) con baby Archie ha scelto un abito leggero e dei capelli lisci, ma poco lavorati, che ben si adattavano a una partita di polo. Per la prima volta da quando è entrata a far parte della Royal family, Meghan Markle ha scelto di lasciare le lunghezze dei suoi capelli leggermente increspate. Le priorità di una neo-mamma sono diverse rispetto al passato e il suo piccolo Archie di soli due mesi non le lascerà molto tempo per preoccuparsi di cosa pensano i sudditi.