Robbie Williams: “Ammiro Liam Gallagher, ma ho ancora voglia di pestarlo”

Robbie Williams a ruota libera tra dipendenze, canzoni di Natale, Take That e Liam Gallagher. Intervistato dal tabloid britannico The Sun, il cantante torna sul rapporto d’amore e odio con l’ex frontman degli Oasis. “ Ammiro Liam Gallagher – ammette Williams – . È la voce di una generazione, l’ultimo di una razza in via di estinzione, visto che le popstar ormai sono diventate noiose. Ma ho ancora voglia di pestarlo. Lui per me è come un bullo della scuola e mi piacerebbe un sacco metterlo al tappeto ”.

Proprio a proposito di cazzotti, Williams ospita una curiosa collaborazione su The Christmas Present, il suo album numero 12 e disco natalizio ricco di classici e canzoni originali da intonare sotto l’albero. Un brano è cantato con Tyson Fury, il pugile di Manchester passato dalla boxe al wrestling WWE. I due si sono incontrati prima di un incontro di “Gypsy King” e Robbie è rimasto colpito quando ha saputo che Tyson lavora con un’organizzazione di beneficienza che si occupa di salute mentale. Oltre a Fury, su The Christmas Present ci sono altre collaborazioni singolari: Robbie ha duettato con suo papà Pete e sua figlia Theodora, con Bryan Adams, Rod Stewart, Jamie Cullum e la cantante tedesca Helene Fischer.

Robbie Williams: basta dipendenze, “ora so chi sono”

Passato il periodo turbolento caratterizzato da dipendenze da alcool e droghe, depressione e “ansia sociale”, Williams si sente finalmente sereno e tranquillo. “ Sto festeggiando chi sono in questo momento – racconta al Sun – e non sto più fingendo di essere qualcun altro. Sono un ragazzo di mezz’età a cui piacciono le cose mainstream e che si sente a suo agio a Natale. Prima, non sapevo chi fossi. Ero molto a disagio in ogni situazione. Ero come un attore e ho costruito un personaggio che mi ingannava: è stato il mio scudo ”.

Il preoccupante annuncio di qualche tempo fa, quando ha cancellato il tour per curarsi a seguito di un ricovero in terapia intensiva, è ormai alle spalle. A rimetterlo in piedi, il suo amore per la famiglia. “ Ho rifocalizzato la mia vita e tutte le sue estremità – dice il cantante – . Probabilmente è per questo che oggi sono in forma. Per uno come me ci vuole quasi la morte per cambiare il modo di vivere ”.

Il merito va quasi tutto a sua moglie Ayda Field, che gli è accanto da più di dieci anni. “ Ayda – spiega Robbie – mi ha insegnato a chiedere scusa. Non lo facevo mai prima, ma grazie a lei sta diventando facile. Stiamo benissimo insieme e sono ancora sorpreso di essere monogamo. Quello che abbiamo creato diventa sempre più forte ”.