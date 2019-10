Roberto Cavalli esce dall'ospedale: "Dopo due settimane mi sento come nuovo"

Roberto Cavalli sta bene. Dopo il grande spavento in seguito alla notizia del suo ricovero, i suoi fan possono tirare un sospiro di sollievo. Lo stilista è stato dimesso dall'ospedale nella giornata di ieri, lunedì 14 ottobre. A comunicare il rientro a casa è stato lui stesso attraverso un nuovo post social: " Mi sento fantastico, dopo due settimane in ospedale mi sento come nuovo, mando baci baci a tutti i miei amici. Sono felice di essere di nuovo a casa ". Sin da subito la sua pagina Facebook, sulla quale ha condiviso il positivo post, è stata inondata di messaggi di stima e affetto, ma soprattutto di felicitazioni per la pronta guarigione.

Lo stilista fiorentino non ha però spiegato il motivo del ricovero in clinica, dove è stato per circa due settimane. L'unica certezza è che accanto a lui, in questi giorni difficili, c'è sempre stata lei, la giovane compagna, la modella Sandra Nilsson e due dei suoi figli, Cristiana e Rachele. Le tre donne hanno assistito Roberto Cavalli sin dai primi momenti dell'arrivo in ospedale, agli inizi di ottobre, ma la notizia è circolata solo dopo la pubblicazione di un post su Facebook, da parte dello stilista.