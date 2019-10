Roberto Cavalli ricoverato in ospedale: "Non è nulla di grave"

" Sono in ospedale a Milano, nulla di grave, ma sono comunque nervoso" . Lo stilista Roberto Cavalli ha scritto domenica questo post sulla sua pagina Facebook, dove annunciava ai suoi follower di non passarsela benissimo.

Nella foto a corredo del post, c’è lui con un tubo medicale alle narici per aiutarlo a respirare, insieme alla compagna, la giovane modella Sandra Nilsson. Lo stilista non è molto chiaro riguardo le sue condizioni di salute, limitandosi a "tranquillizzare" i suoi fan.

Di qualsiasi cosa si tratti, Roberto Cavalli sembra essere in ottime mani e non è mai rimasto solo: " Sono davvero fortunato ad avere vicino a me la mia adorabile Sandra e i miei angeli Cristiana e Rachele" . Roberto Cavalli ha in tutto cinque figli: Cristiana e Tommaso, avuti dal primo matrimonio, e Robert, Rachele e Daniele, nati dalle seconde nozze. Da un po’ di anni, lo stilista fa coppia fissa con la ex coniglietta di Playboy, Sandra Nilsson. Tra i due c’è una grandissima differenza d’età: 78 anni (quasi 79) lui, 33 lei. Ma questo amore ha donato a Roberto Cavalli una nuova giovinezza, almeno fino a questo momento, dove l’avanzare dell’età potrebbe aver portato qualche acciacco.