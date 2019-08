Rocco Papaleo: "Salvini al Sud è un controsenso, ma la sinistra dov’è?"

Matteo Salvini ha un obiettivo chiaro: aumentare i consensi al Sud (sottraendo voti al Movimento 5 Stelle) nel corso dell’estate. Il suo “Estate Italiana Tour”, come la canzone inno di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato dei Mondiali del 1990, toccherà le più belle spiagge dello stivale fino a domenica 18 agosto, crisi di governo permettendo. Questa discesa lungo le coste della penisola è stata commentata da un meridionale doc come Rocco Papaleo. Intervistato dall’Huffington Post, l’attore lucano, nato e cresciuto a Lauria, si pone una domanda cruciale sulla campagna del leader del Carroccio.

“ Salvini che si afferma al Sud – dichiara Papaleo – sembra un controsenso: un uomo che non ha mai fatto particolare sfoggio d’amore per il meridione, ora come può promettere di risollevarlo? Non voglio addentrarmi nei rivoli della questione politica, ma questo è il mio personale interrogativo ”.

Rocco Papaleo: “Sono conscio dei limiti della sinistra”

La “sua” sinistra, tuttavia, non sta certo meglio e Rocco Papaleo ne è cosciente. “ Viviamo un momento di confusione e nebulosità – ammette l’autore di Basilicata Coast to Coast – : da uomo di sinistra non vedo di buon occhio la calata della Lega al Sud e, al contempo, sono conscio dei limiti del mio schieramento ”.

Papaleo è stato impegnato in queste settimane con lo spettacolo Il lunario. Osservatorio poetico per amanti della luna, evento conclusivo delle Orestiadi di Gibellina al Cretto di Burri. Una messa in scena, a cura di Umberto Cantone, in cui si intrecciano brani di Guido Ceronetti, Giorgio Manganelli, Franco Scaldati, Jorge Luis Borges, Giacomo Leopardi e Pier Paolo Pasolini per celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna.