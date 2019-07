Romina Carrisi sexy sui social incanta i follower

I riflettori sono tutti puntati su di lei: Romina Carrisi, la figlia più piccola di Al Bano Carrisi e Romina Power, è pronta a conquistare la scena. Poco meno di una settimana fa la rivista "Gente" le ha dedicato la copertina con uno scatto mozzafiato in bikini e una lunga intervista. Ora lei sui social replica, con un’altra fotografia sensuale che lascia fan e follower a bocca aperta.

" Nella vita un po’ ce ne vuole… ", scherza Romina nella descrizione del suo ultimo post Instagram dove, avvolta in un sexy costume monospalla, mette in mostra il suo lato B, oltre al suo sguardo ammaliante. Una fotografia che fa parte dello shooting realizzato dal fotografo Alessandro Rabboni per il settimanale e che mette in mostra tutta la sua disarmante bellezza oltre che il fondoschiena.