Romina Power dà per morta la sua ostetrica, ma lei è dietro le quinte di Domenica In

Siparietto divertente tra Mara Venier e Romina Power durante la prima puntata di Domenica In: la ex moglie di Al Bano si è resa protagonista di una gaffe che ha fatto sbellicare dalle risate il pubblico in studio e quello da casa.

Ospite della Venier per la prima puntata della nuova stagione televisiva dello show domenicale di Rai 1, la Power si è raccontata a tutto tondo, soffermandosi particolarmente sul suo essere madre. Da qui, il ricordo dell’amata ostetrice Mirella, la signora che aiutò Romina a partorire le sue figlie e che lei era convinta fosse morta. Una gaffe che ha fatto scoppiare in una fragorosa risata Mara Venier e Cristel Carrisi, in collegamento con Domenica In per l’intervista della madre. “ Guarda, è la prima puntata di Domenica In e noi siamo riusciti a resuscitare la signora Mirella ”, ha detto, tra le risate, la conduttrice che aveva preparato una sorpresa per la sua ospite invitando proprio l’ostetrica in trasmissione.