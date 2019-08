Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione festeggiano il primo mese del loro Domenico

Hanno atteso con ansia la nascita del loro primo figlio Domenico che il 25 agosto scorso ha compiuto un mese. Così, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno voluto condividere sui social il loro pensiero, le emozioni e le sensazioni da neo genitori.

La gravidanza della ex tronista di Uomini e Donne è stata vissuta su Instagram, tra video ironici e racconti di vita quotidiana, che hanno coinvolto tutti i fan della coppia nata proprio sotto le telecamere di Canale 5. Anche la nascita del piccolo Domenico è stata prontamente annunciata sui social e, da quel giorno, è passato già un mese. Un periodo durante il quale la Perrotta e Tartaglione si sono completamente dedicati al loro primogenito, senza dimenticare il pubblico della rete che ha continuato a seguirli nei primi giorni da mamma e papà.