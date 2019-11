Rupert Grint: "Tra Emma Watson e Tom Felton c'è sempre stato qualcosa"

Rupert Grint, l'interprete di Ron Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter, sembra essere un fan della Dramione come moltissimi altri lettori e spettatori della serie. La chimica tra il personaggio di Hermione Granger e quello di Draco Malfoy, infatti, è sempre stato al centro di discussioni da parte del fandom che avrebbero voluto vedere i due personaggi avere un'interazione più prolungata e di stampo romantico. Questo, probabilmente, grazie alla forte chimica tra i due interpreti dei personaggi, Emma Watson e Tom Felton.

Una chimica che non è sfuggita alla co-star della serie di otto film tratti dai romanzi di J.K. Rowling, Rupert Grint, che in una recente intervista con ETOnline, ha dichiarato: "C'è sempre stato qualcosa tra di loro. C'è sempre stata una scintilla". L'attore ha continuato con un sorriso, affermando di non voler gettare carne al fuoco o dare il via a qualche corsa al pettegolezzo, ma ha affermato di nuovo che era indubbio che ci fosse una scintilla tra i due attori: "durante gli anni che abbiamo passato tutti sul set" .

Rupert Grint ha però anche aggiunto che, in quegli anni, erano tutti ragazzini, troppo giovani forse per pensare anche lontanamente a relazioni sentimentali. L'attore ha anche scherzato sul fatto che: "A me però non è successo. Nessuna scintilla. Per niente"

Tuttavia le dichiarazioni dell'attore britannico non hanno fatto altro che accendere di nuovo l'interesse del fandom del mondo di Harry Potter riguardo ad una relazione segreta tra Emma Watson e Tom Felton. Se Draco ed Hermione erano impossibilitati ad avere una possibilità romantica non solo per l'appartenenza a case diverse - Serpeverde lui, Grifondoro lei - ma anche per concezioni apposte di giustizia e verità, Emma Watson e Tom Felton sembrerebbero perfetti per inseguire insieme il proprio lieto fine.

Sebbene recentemente l'attrice che presto apparirà nella nuova versione di Piccole Donne abbia dichiarato di essere fidanzata con se stessa, la scorsa estate lei e Tom Felton hanno fatto impazzire il web: il sospetto era che i due fossero già impegnati nella loro relazione, ma che l'avessero tenuta nascosta. Idea che era già nata quando Emma Watson aveva pubblicato sul suo account una foto di se stessa realizzata però da Tom Felton.

Ora le dichiarazioni di Rupert Grint sembrano in qualche modo confermare le voci sempre più pressanti che tra i due attori non ci sia solo la lunga e bella amicizia che hanno sempre dichiarato alla stampa, ma qualcosa di molto più grande.

