Sabrina Ghio criticata per l’ombelico: "Non vado sotto i ferri per una stupidaggine"

La ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio, ha deciso di replicare a tutti gli haters che hanno ritenuto il suo ombelico inguardabile.

Presa di mira dagli utenti della rete, che con violenza l’hanno accusata di mettere in mostra senza ritegno un ombelico poco bello da vedere, Sabrina Ghio ha risposto a tutti ritenendo inopportuni e fuori luogo dei giudizi che, ad una persona più debole di lei, potrebbero causare non pochi problemi. Il volto di Uomini e Donne e Amici, già oggetto di critiche durante il trono di Canale 5 per ipotetici ritocchi estetici ai quali si sarebbe sottoposta, ha spiegato di essere consapevole di avere un ombelico poco gradevole, ma di vedere in quel difetto qualcosa di caratteristico.